بدل القهوة الساخنة.. طريقة تحضير كافيه لاتيه مثلج

اعتاد الجميع على تناول القهوة بشكل يومي، لكن في الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة يمكنك استبدال فنجان القهوة الساخن، بكوب من القهوة المثلجة المنعشة، فهي سريعة التحضير وتنعش الجسم وكذلك صحية نظرا لإضافة الحليب لها.
إليك طريقة تحضير كافيه لاتيه مثلج ..
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