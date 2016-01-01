بدل القهوة الساخنة.. طريقة تحضير كافيه لاتيه مثلج



كافيه لاتيه مثلج كافيه لاتيه مثلج

اعتاد الجميع على تناول القهوة بشكل يومي، لكن في الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة يمكنك استبدال فنجان القهوة الساخن، بكوب من القهوة المثلجة المنعشة، فهي سريعة التحضير وتنعش الجسم وكذلك صحية نظرا لإضافة الحليب لها.



إليك طريقة تحضير كافيه لاتيه مثلج ..



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المكونات:2 ملعقة قهوة اسبرسو أو نسكافيه سادة2 ملعقة سكر أبيضكوب إلا ربع حليبمكعبات ثلج2 ملعقة كبيرة قشطة كريميالطريقةفي الخلاط ضيفي قهوة الاسبرسو مع السكر مع قطرات ماء واخفقي المكونات حتى يذوب السكر مع القهوةضيفي الحليب والثلج إلى القهوة واخفقي مرة أخرىصبيه في كوب ثم ضعي القشطة الكريمي.