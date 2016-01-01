قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خضوع حمدي فتحي لاعب وسط الفريق لمسحة جديدة للتأكد من إصابته بكورونا، بعد أن جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها اللاعب أمس إيجابية.
وخضع حمدي فتحي للعزل واتباع كل الإجراءات الاحترازية المعلنة من جانب اللجنة الطبية باتحاد الكرة بجانب عزل أي لاعب تظهر عليه أي أعراض .
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التعليقات على أول قرار من الأهلي بعد إصابة حمدي فتحي بفيروس كورونا
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