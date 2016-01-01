أول قرار من الأهلي بعد إصابة حمدي فتحي بفيروس كورونا

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حمدي فتحي



قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خضوع حمدي فتحي لاعب وسط الفريق لمسحة جديدة للتأكد من إصابته بكورونا، بعد أن جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها اللاعب أمس إيجابية.

وخضع حمدي فتحي للعزل واتباع كل الإجراءات الاحترازية المعلنة من جانب اللجنة الطبية باتحاد الكرة بجانب عزل أي لاعب تظهر عليه أي أعراض .

وغاب حمدي فتحي عن مران الأهلي اليوم بقرار من جهاز الكرة .

وسيتم عمل مسحة جديدة للاعبي الفريق بالكامل بعد الاختلاط به على مدار الأيام الماضية في التدريبات.

المصدر: elbalad

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