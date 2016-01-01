أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ناقش مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس تطورات الأوضاع في ليبيا والبحر المتوسط.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الاتصال تناول التباحث حول بعض الملفات الإقليمية في مقدمتها تطورات القضية الليبية، حيث استعرض الرئيس المصري ثوابت ومحددات الموقف المصري تجاه الأزمة في ليبيا، لاسيما فيما يتعلق بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تزيد من تفاقم الأوضاع الأمنية علي نحو يؤثر علي استقرار المنطقة بالكامل.
من جانبه، "أشاد رئيس الوزراء اليوناني بالجهود المصرية المخلصة وجهودها الدؤوبة الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية"، مؤكدا أهمية العمل على العودة إلى المسار السياسي كحل أصيل للأزمة الليبية، وذلك بما يتسق مع القرارات الأممية ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين، مع رفض أي تدخل خارجي في هذا الخصوص.
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التعليقات على السيسي ورئيس وزراء اليونان يحذران من تفاقم الأوضاع في ليبيا نتيجة التدخلات الأجنبية
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