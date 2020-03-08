ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

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ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار جرام الذهب في مصر بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الخميس 23 يوليو 2020 ليسجل عيار 21 نحو 825 جنيهًا بعد أن كان يسجل 820 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو942.85 جنيه .


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 825 جنيهات.

تتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 707.15 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .

وجاء سعر الجنية الذهب نحو 6600 جنيهًا
.
وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

المصدر: صدى البلد

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