أسعار الدواجن اليوم الخميس 23 يوليو 2020

ينشر "صدى البلد" أسعار الدواجن اليوم الخميس 23-7-2020، في بورصة الدواجن العمومية وفقًا لآخر المستجدات في قطاع الثروة الداجنة واعلنت عنه شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.
وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم 23 و24 جنيها للكيلو، ويتراوح لحم أمهات الدواجن البيضاء ما بين 17و18 جنيها.
سعر الكتكوت اليوم
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 6.75جنيه إلى9.25جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 4 جنيهات والكتكوت البلدي نحو 2.5 جنيه.
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