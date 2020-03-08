

أسعار الدولار في بنوك مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 23-7-2020 أسعار الدولار في بنوك مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 23-7-2020

ننشر أسعار صرف الدولار اليوم الخميس 23- 7-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.



وسجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.92 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع .



وسجّل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.92جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع .

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