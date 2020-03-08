أسعار الدولار في بنوك مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 23-7-2020
ننشر أسعار صرف الدولار اليوم الخميس 23- 7-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.
وسجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.92 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع .
وسجّل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.92جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع .
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ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع .
كما سجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع .
وسجل الدولار فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.94 جنيه للشراء 16.3 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 15.94جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار فى بنك بلوم نحو 15.94جنيه للشراء 16.4 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 15.94جنيه للشراء و 16.04 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان نحو 15.93جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.
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