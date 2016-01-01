عقب الاختراق الخطير والكبير الذي استهدف حسابات موثقة وحساسة في منصة تويتر مساء الأربعاء توالت المطالبات بكشف المنصة مزيداً من المعلومات عن حيثات الاختراق ومسبباته وإجمالي عدد الحسابات التي تم اختراقها.
حيث صرحت اليوم بأن التحقيقات في القضية تشير إلى اختراق قرابة 130 حساباً خلال الحدث مع تباين في الصلاحيات التي وصل إليها المخترقون لتلك الحسابات؛ حيث سمحت بعضها بالتحكم بالحساب والتغريد منه بعملية احتيال طالبت المتابعين عبر حثهم على التبرع بالعملة الرقمية البتكوين.
لكن لم تظهر المنصة أي معلومات حول ما إذا تم الوصول للرسائل المباشرة للحسابات المخترقة والتي كان من أبرزها حساب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ومؤسس مايكروسوفت بيل جيتس، مؤسس أمازون جيف بيزوس، ومؤسس شركة تسلا إيلون ماسك، بالإضافة إلى مرشح الرئاسة الأمريكية الحالي جو بايدن.
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التعليقات على تويتر: تم اختراق قرابة 130 حساباً والتحقيقات مازالت مستمرة
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