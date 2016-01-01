أدوبي تعمل على تطبيق كاميرا بمساعدة أهم مطوري كاميرات هواتف بكسل

لسنوات طويلة سابقة رأينا هواتف بكسل تتفوق في كاميراتها على غيرها من الهواتف خاصة في التصوير الفوتوغرافي رغم العتاد القليل وقلة عدد العدسات مع الهواتف الأخرى، وهذا يعود بطبيعة الحال إلى القدرات الذكية التي تمتلكها هواتف جوجل وتحليلها للصور والتي كان خلفها بشكل أساسي المهندس المتميز مارك ليفوي والذي رحل عن الشركة في مارس الماضي بعد مشاكل داخلية على خلفية خيبة الأمل التي سببتها هواتف بكسل 4.
الآن يبدو أن أدوبي ترغب بالاستفادة من مهارات وخبرة ليفوي لمساعدتها على تطوير تطبيق كاميرا عالمي على الهواتف الذكية.
حيث أشارت الشركة لجلب ليفوي للمساهمة في تطوير مبادراتها التي تركز على حوسبة التصوير الفوتوغرافي والعمل على تطوير تطبيق رئيسي.
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