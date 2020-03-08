

200 جنيه دعم إضافي لكل فرد ببطاقات التموين لشراء السلع وتحفيز الاستهلاك 200 جنيه دعم إضافي لكل فرد ببطاقات التموين لشراء السلع وتحفيز الاستهلاك

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة ستقوم بإتاحة دعم للمواطنين بقيمة 200 جنيه لكل فرد ضمن البطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة وذلك ضمن مبادرة تحفيز الاستهلاك والمقرر انطلاقها يوم الأحد المقبل .



أشار خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبيعات متوقعة تصل لنحو 125 مليار جنيه، وبتكلفة اجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، بهدف توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وكذلك تشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي.



تابع معيط أن المبادرة ستسهم في تشجيع المصانع على زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.

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ومن المقرر أن يتم إطلاق هذه المبادرة يوم الأحد القادم الموافق 26 يوليو 2020، وذلك بمشاركة عدد من شركات الترويج الاستهلاكي، إلى جانب البنوك المشاركة في المبادرة. مضيفاً أن الـ 12.25 مليار جنيه التي ستقوم الحكومة بضخها في المبادرة، تأتي ضمن خطتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.