

رئيس لجنة مكافحة كورونا: سنصل لصفر إصابات منتصف شهر سبتمبر رئيس لجنة مكافحة كورونا: سنصل لصفر إصابات منتصف شهر سبتمبر

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه يجب أن يستمر المواطنون على نفس الوعى بالنسبة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، موضحاً أنه خلال الأشهر المقبلة سنصل إلى صفر إصابات بفيروس كورونا، قائلا: "منتصف شهر سبتمبر إن شاء الله".



وأكمل حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، تقديم رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أن اللجنة تتوقع استمرار تراجع معدلات الإصابة مع التزام المواطنين، مشيراً إلى أن هناك محافظات سجلت صفر إصابات.



وتابع حسام حسني، أن بروتوكول العلاج المصرى ضد فيروس كورونا من أقوى البروتوكلات على مستوى العالم.

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وقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً، أشارت خلاله إلى عدد من الإجراءات الاحترازية التى يتم العمل على تطبيقها بالتزامن مع إعادة الفتح لعدد من الأنشطة والمجالات فى ظل أزمة فيروس كورونا، موضحة أنه فيما يتعلق بحركة السفر الداخلية إلى المدن السياحية، فإنه يوجد خطة لحصر هذه الحركة تعتمد على قيام وزارة الصحة والسكان بطباعة كميات وفيرة من بطاقات التعريف "كارت المراقبة الصحية" تتناسب مع أعداد المتوجهين إلى المدن السياحية على أن تكون تلك البطاقات موجودة على بوابات ومنافذ دخول المحافظات وجميع وسائل النقل الجماعى.