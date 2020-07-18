قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه يجب أن يستمر المواطنون على نفس الوعى بالنسبة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، موضحاً أنه خلال الأشهر المقبلة سنصل إلى صفر إصابات بفيروس كورونا، قائلا: "منتصف شهر سبتمبر إن شاء الله".
وأكمل حسني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، تقديم رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أن اللجنة تتوقع استمرار تراجع معدلات الإصابة مع التزام المواطنين، مشيراً إلى أن هناك محافظات سجلت صفر إصابات.
وتابع حسام حسني، أن بروتوكول العلاج المصرى ضد فيروس كورونا من أقوى البروتوكلات على مستوى العالم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على رئيس لجنة مكافحة كورونا: سنصل لصفر إصابات منتصف شهر سبتمبر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق