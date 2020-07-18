

الطائرات الخاصة: صيحة فندقية جديدة لجذب السائحين في زمن الكورونا الطائرات الخاصة: صيحة فندقية جديدة لجذب السائحين في زمن الكورونا

هل تمتلك مالاً وفيراً وتُفكر في الحصول على عطلة صيفية لا تنسى، لكن القلق بشأن احتمالية التقاط عدوى كورونا خلال رحلتك الجوية يثنيك عن اتخاذ قرار السفر؟



إذا كنت من هؤلاء فلست وحدك، إذ تنامى القلق لدى كثيرين بشأن السفر عبر شركات الطيران التجارية، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، لكن لحسن الحظ أن هناك مجموعة من الفنادق حول العالم تشارككم نفس الأفكار وتضع لها الحلول.



وسارعت عدة فنادق إلى ابتكار برامج جديدة لجذب السائحين عبر إغرائهم بالطائرات الخاصة، التي يستخدمونها في التنقلات، الأمر الذي يجعلهم في مأمن من عدوى كورونا بدرجة ما.

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فصحيح أن رحلات الطيران الخاصة لا تقلص مخاطر العدوى بالشكل المتخيل، لكن بالتأكيد إضافة هذه الميزة للخدمات الفندقية، ستشجع الكثيرين على خوض غمار التجربة علهم يحظون برحلة ممتعة.ومن أبرز الفنادق التي تقدم برامج التنقلات بالطائرات الخاصة:1- كاليديرا هاوس- وايومنجالطائرات الخاصة: صيحة فندقية جديدة لجذب السائحين في زمن الكوروناوبمجرد وصول الزوار إلى المنتجع، يمكنهم الاختيار ما بين أجنحة بغرفتين أو أربع غرف، وبغض النظر عن المساحة يمكن تجهيز المطبخ بالكامل عند الوصول.شاهد أيضاً: كيف تتجنب عدوى كورونا خلال الرحلات الجوية؟ إليك 10 نصائح2- منتجع فور سيزونز لاناي- هاوايالطائرات الخاصة: صيحة فندقية جديدة لجذب السائحين في زمن الكوروناويوفر الفندق حالياً انتقالات جوية خاصة عبر طيران " لاناي إير "، من هونولولو إلى الفندق لجميع الحجوزات التي تتم بحلول 31 أغسطس/آب للوصول في 4 يناير/كانون الثاني،كما يعقد الفندق شراكة مع وكالات سفر فاخرة لتأمين طائرات خاصة لزبائنهم الذين يصلون هونولولو مما يجعل الرحلة بأكملها آمنة وسلسلة.وبمجرد وصول الضيوف، يستقبلهم أحد ممثلي الفندق، الذي ينقلهم إلى المنتجع على متن إحدى سيارات تسلا أو مرسيدس.3- شا ويلنيس كلينك- إسبانياالطائرات الخاصة: صيحة فندقية جديدة لجذب السائحين في زمن الكوروناواحدة من أشهر عيادات الصحة والرفاهية في العالم الموجودة في إسبانيا، والتي لم تدع الجائحة تمنعها من تعليم الضيوف سبل عيش حياة صحية.يمكن للفندق ترتيب طائرات خاصة لمسارات الطيران الدولية الأكثر استخداما: لندن، باريس، موسكو ونيويورك؛ سواء لاستخدامها بشكل خاص كلياً أو مشاركتها مع نزلاء آخرين، وبمجرد الوصول ستكون هناك سيارة في الانتظار لنقل المسافرين إلى الموقع، بحسب موقع العين الإخبارية.