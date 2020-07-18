احتفل سكان أصغر قرية في إيطاليا بولادة مولود جديد منذ 8سنوات حيث ارتفع عدد السكان في قرية مورتيرون ، وهو مجتمع جبلي في لومباردي ، إلى 29 بعد ولادة طفل يدعى دينيس ، يوم الأحد وفقًا لصحيفة جارديان.
وقالت عمدة مدينة مورتيرون ، أنتونيلا إنفيرنيزي "إنه حقا احتفال للمجتمع بأسره"،واتبعت العمدة التقليد الإيطالي بوضع شريط أزرق على الباب لإعلان اسم المولود الجديد، في حدث لم تشهده القرية منذ عام 2012.
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التعليقات على قرية إيطالية تحتفل باستقبالها أول مولود منذ 8 سنوات
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