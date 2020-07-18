

قرية إيطالية تحتفل باستقبالها أول مولود منذ 8 سنوات قرية إيطالية تحتفل باستقبالها أول مولود منذ 8 سنوات

احتفل سكان أصغر قرية في إيطاليا بولادة مولود جديد منذ 8سنوات حيث ارتفع عدد السكان في قرية مورتيرون ، وهو مجتمع جبلي في لومباردي ، إلى 29 بعد ولادة طفل يدعى دينيس ، يوم الأحد وفقًا لصحيفة جارديان.







وقالت عمدة مدينة مورتيرون ، أنتونيلا إنفيرنيزي "إنه حقا احتفال للمجتمع بأسره"،واتبعت العمدة التقليد الإيطالي بوضع شريط أزرق على الباب لإعلان اسم المولود الجديد، في حدث لم تشهده القرية منذ عام 2012.

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وولد دينيس في مستشفى اليساندرو مانزوني في ليكو ، ويزن 2.6 كجم،وتحدثت والدته سارة عن صعوبة الحمل خلال جائحةفيروس كورونا ، الذي أثر بشدة على منطقة لومباردي .وقالت" إنه ستكون هناك حفلة بمجرد عودتنا من المستشفى وسوف نرحب بالجميع بذراعين مفتوحتين".ويأتي ولادة دينيس بعد أسابيع قليلة من البيانات التي أظهرت أن انخفاض معدل المواليد في إيطاليا بلغ مستوى قياسيًا في عام 2019 ، حيث ولد 420.170 طفلًا وهو أدنى مستوى منذ بدء التسجيل في عام 1861.