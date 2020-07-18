

كاميرات المراقبة تكتشف "دب" يتجول فى منزل أمريكى.. صور كاميرات المراقبة تكتشف "دب" يتجول فى منزل أمريكى.. صور

كشفت كاميرات المراقبة عن دب كبير يقتحم الباب لمنزل ويتجول في غرفة المعيشة، وشارك الفيديو مذيع الراديو جيسون بريستاس ومقره ولاية أوهايو.



وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية، أن مذيع الراديو بريستاس لم يعرف بالضبط مكان تصوير الفيديو ولكن هناك عدد من الحالات لاقتحام الدببة للمنازل في أمريكا الشمالية الصيف الحالى والذى حصد على اكثر من 750 ألف مشاهدة حتى الأن.



وتظهر لقطات كاميرات المراقبة، دخول الدب إلى المنزل عن طريق الباب الأمامى، حيث تجول في غرفة المعيشة، ولحسن الحسن كان المنزل فارعا في ذلك الوقت، ولم يكتشف أصحاب المنزل الدب إلا عن طريق تشغيل كاميرات المراقبة.

كاميرات المراقبة تكتشف دب يتجول في منزل أمريكى (2)وأوضح التقرير، أظهرت كاميرات المراقبة داخل المنزل في ولاية أونتاريو في كندا ن قبل من قبل دبا يشق طريقه إلى منزل فارغا أيضا يوم السبت الماضى للبحث عن الطعام.كاميرات المراقبة تكتشف دب يتجول في منزل أمريكى (1)وكان دخل رجل ديف تشيرنوسكي ، 54 سنة ، من ولاية كولورادو إلى المستشفى حيث أصيب إصابات خطيرة في الوجه الأسبوع الماضي بعد استيقاظه في منتصف الليل لاكتشاف دب في مطبخه، حيث قال: "جئت لألقي نظرة خاطفة، ومن المؤكد أن أسوأ كابوس كان من تلك النقطة".كاميرات المراقبة تكتشف دب يتجول في منزل أمريكى (3)ومرر الدب مخلبة على وجه تشيرنوسكي قبل أن يتمكن الهروب، حيث قال:"عدت إلى طاولة ولحسن الحظ تمكنت من الهروب لقد بدأت للتو بالصراخ بأقصى ما أستطيع، وبصوت عال وقرر الذهاب لقد فتح بابًا آخر وكان في طريقه للخروج".



