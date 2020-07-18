

الأرصاد توضح حالة الطقس اليوم الخميس الأرصاد توضح حالة الطقس اليوم الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يكون طقس الخميس ، شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على الوجة البحرى والقاهرة والرياح تنشط احيانا شبورة مائية صباحا طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط احيانا -طقس حار علي شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجة البحري لطيفا على السواحل الشمالية معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شماليةغربية ، وبالنسبة لحالة البحر الاحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف و الرياح السطحية شمالية غربية .



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

الاسكندرية 31 25

وادى النطرون 35 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 33 24

بلطيم 32 25

مطروح 28 21

السلوم 31 20

سيوة 34 21

بورسعيد 32 24

دمياط 32 24

الزقازيق 35 24

المنصورة 34 24

الاسماعيلية 37 22

السويس 35 23

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 36 25

نخل 37 20

نويبع 40 29

طابا 38 28

كاترين 37 22

الطور 33 26

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 37 29

مرسى علم 37 30

الفيوم 36 24

بنى سويف 36 24

المنيا 37 23

أسيوط 38 24

سوهاج 38 25

قنا 40 27

الأقصر 40 28

أسوان 41 29

ادفو 41 30

أبوسمبل 40 27

الوادى الجديد 40 25

شلاتين 40 29

ابو رماد 38 29

حلايب 37 30

رأس حدربة 37 30