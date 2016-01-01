أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن افادة المكتب الثقافى المصرى بروما بفتح باب التقدم للمنح المقدمه من الجامعات الايطاليه للعام الدراسى 2020/2021 بجامعة الدراسات المتقدمه ببافيا IUSS للحصول على الدكتوراه.
وأوضحت أنه لمزيد من التفاصيل حول المنح والتقدم يرجى زياره الموقع الالكترونى:ـ
http://www.iusspavia.it/en/admission-uc
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التعليقات على البعثات تعلن فتح باب التقديم للدراسة بجامعة ببافيا الإيطالية.. تفاصيل
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