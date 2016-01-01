البعثات تعلن فتح باب التقديم للدراسة بجامعة ببافيا الإيطالية.. تفاصيل



وزارة التعليم العالي وزارة التعليم العالي

أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن افادة المكتب الثقافى المصرى بروما بفتح باب التقدم للمنح المقدمه من الجامعات الايطاليه للعام الدراسى 2020/2021 بجامعة الدراسات المتقدمه ببافيا IUSS للحصول على الدكتوراه.



وأوضحت أنه لمزيد من التفاصيل حول المنح والتقدم يرجى زياره الموقع الالكترونى:ـ



http://www.iusspavia.it/en/admission-uc

قد يعجبك أيضا...

علي أن يكون اخر موعد للتقدم هو الخميس الموافق 30 يوليو 2020، علما بان الاداره المركزيه للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح.وكان قد انتهت أمس جامعة الدراسات بـ UDINE شمال ايطاليا للحصول على الدكتوراه فى العديد من التخصصات.ولمزيد من التفاصيل حول المنح والتقدم يرجى زياره الموقع الالكترونى:ـhttps://www.uniud.it/en/research/research-doctorate/phdstudies/admission/ph.d-call-