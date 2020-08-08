فنون جميلة حلوان لطلاب الثانوية العامة: 400 جنيه مصروفات اختبارات القدرات والسداد إلكترونيا

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لراغبي دخول كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان..

عميد فنون جميلة حلوان: 400 جنيه مصروفات اختبارات القدرات والسداد إلكترونيًا

فنون جميلة حلوان: اختبارات القدرات ساعتان ونصف فقط.. وتم إلغاء الأسئلة النظرية

فنون جميلة حلوان: لا صحة لوجود دورات داخل الكلية لتأهيل طلاب الثانوية العامة لاختبارات القدرات



تنطلق خلال أيام أعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020، وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، حيث إنه من المقرر تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020، تيسيرًا على الطلاب



وكان ذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين علي تنظيم هذه الاختبارات بالكليات.

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وصرح الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان لـ"صدى البلد"، بأنه بالنسبة إلى مصروفات اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك ، فتبلغ 400 جنيه هذا العام وهى نفس المصروفات الخاصة بعام 2019 ولا زيادة فيها .وأضاف أنه يجب لأداء الاختبارات الدخول على موقع مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالى و تسجيل بيانات الطالب أولًا، ثم يتجه الطالب لموقع جامعة حلوان ويسجل بياناته مرة اخرى لكى يظهر له كود الدفع الخاص بالمصروفات الخاصة باختبارات القدرات و قدرها 400 جنيه فقط .وأوضح أنه بعد ذلك يحتفظ الطالب بهذا الكود ويتوجه الى خدمات الدفع الالكترونى و هى 9 اماكن يمكن الدفع من خلالها، ومن ضمنها خدمات دفع "فورى و مصارى و البريد المصرى و البنوك" و غيرها .ونوه إلى أنه بعد الدفع، يجب على الطالب الاحتفاظ بإيصال السداد؛ لتسجيله على موقع الجامعة، ثم يظهر للطالب موعد الاختبار الخاص به، الذى يجب الالتزام به .وأشار "هنو" لـ"صدى البلد"، إلى أنه تم تحديد طرق الدفع الإلكترونية؛ حفاظا على سلامة الطلاب ومنع التجمعات والالتزام بالاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا .كما أوضح أنه بالنسبة لوجود كورسات تدريبية لتأهيل الطلاب لهذه الاختبارات تابعة لجامعة حلوان او داخل الكلية؛ فإن هذا غير صحيح وأن هذه الدورات تم إلغاؤها من حوالى 6 سنوات و لن يتم تطبيقها هذا العام.وتابع أن وقت امتحان القدرات ساعتين ونصف بدلا من اربع ساعات هذا العام وتم اختصار جزئيات الامتحان بدل من ان كانت ثلاث جزئيات جزء للنظرى وجزء للرسم وجزء للتصميم ، تمت ازالة جزئية الاسئلة النظرية من الاختبار .كما نوه بأن الجامعة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب من فيروس كورونا و الحفاظ على سلامتهم .الجدير بالذكر أنه يتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، على الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg