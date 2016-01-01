بعد مشادة كلامية مع مرتضى منصور.. خالد الغندور: كل بني آدم له طاقة ومعنديش مشكلة في الرحيل عن قناة الزمالك

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صورة الخبر: خالد الغندور
خالد الغندور

علق الكابتن خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق، مقدم برنامج "زملكاوي"، على المشادة التي وقعت بينه ومرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، على الهواء أثناء مداخلة هاتفية.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه بـ"فيس بوك"، "كل بني آدم له طاقة".

وكتب خالد الغندور، في بوست آخر، "قولا واحدا انا اتعامل بأدب و احترام مع كل الناس عشان انا محترم و ابويا المستشار رباني علي كده ووجودي في قناة الزمالك حبا وتقديرا لجمهور الزمالك العظيم وانا لا ارد علي رئيس النادي لأنه رئيس نادي الزمالك النادي الذي أشجعه ولكن يجب أن يكون الاحترام متبادل بين الجميع ولو وجودي في قناة الزمالك لا يناسب رئيس النادي مفيش عندي أي مشكلة في الرحيل عن القناة وكلامي مع إعلام المصريين و شكرا للجميع".

ووقعت مشادة كلامية في برنامج "أنا زملكاوي" بين خالد الغندور مقدم البرنامج، ومرتضي منصور رئيس النادي في اتصال للأخير الذي ظل خالد الغندور أثناء المكالمة يتلفت حوله ليعلق مرتضى، قائلًا "متهزليش راسك يا خالد".

المصدر: elbalad

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