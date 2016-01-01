أزمة داخل الأهلي.. صالح جمعة يرفض الرد على خبر توقيعه للزمالك

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صورة الخبر: صالح جمعة
صالح جمعة

كشف الإعلامي إسلام صادق، أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قام بمواجهة لاعبي الفريق وسؤالهم حول التوقيع للغريم التقليدي لنادي الزمالك.

وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "صالح جمعة رفض مواجهة سيد عبدالحفيظ ورحل عن النادي دون أن يجيب على سؤال مدير الكرة، كما أن فايلر غير مهتم باللاعب ولازال خارج حساباته".

وأضاف: "صالح جمعة علم بأن المدير الفني السويسري لا يزال غير مهتم به على الإطلاق، ولكن اللاعب لا يهتم بذلك، ويرفض الرد على مسؤولي الأهلي بشأن توقيعه للزمالك".

وترددت أنباء عديدة فى الفترة الماضية بشأن توقيع صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي لغريمه التقليدي الزمالك .

المصدر: elbalad

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