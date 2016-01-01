حقق فريق ليفربول فوزا مثيرا على ضيفه تشيلسي (5-3)، في مباراة مجنونة جمعتهما في ليلة التتويج رسميا باللقب، وذلك ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتوالى على تسجيل خماسية "الريدز" كل من اللاعبين، الغيني نابي كيتا، ترينت ألكسندر-آرنولد، والهولندي جيورجينهو فاينالدوم، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، وأليكس أوكسليد تشامبرلين، في الدقائق (23، 38، 43، 55، 84) على الترتيب.
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التعليقات على ليفربول يحتفل بلقب الدوري الممتاز بعد مباراة "مجنونة" في ليلة طال انتظارها 30 عاما (فيديو)
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