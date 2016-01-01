نشرت البحرية اليونانية بوارج عسكرية في بحر إيجه بعدما أعلنت حال التأهب بسبب الأنشطة التركية لاستكشاف موارد الطاقة، حسب ما أفاد مصدر في البحرية اليوم الأربعاء.
ويأتي الإجراء العسكري غداة احتجاج الخارجية اليونانية رسميا على إعلان أنقرة إرسال سفينة حفر تركية، للقيام بعمليات تنقيب في المنطقة البحرية جنوب جزيرة كاستيلوريزو في جنوب شرق بحر إيجه.
وقال المصدر العسكري إن "الوحدات البحرية نشرت منذ الثلاثاء في جنوب وجنوب شرق بحر إيجه"، وأضاف أن الوحدات مستعدة للرد على أي نشاط.
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التعليقات على البحرية اليونانية تعلن حالة التأهب بسبب الأنشطة التركية
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