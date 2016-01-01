لماذا أقسم الله بالعشر الأوائل من ذي الحجة.. فيديو

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قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أقسم بها الله وبالأماكن المقدسة، لعظمتها ببركة الأنبياء وبركتها التى تسري في أرواح الحجاج.



وأضاف وسام، خلال فيديو له ، أن من مواسم الطّاعة العظيمة هي العشر الأول من ذي الحجة التي فضّلها الله تعالى على سائر أيام العام فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله !! قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء".



وتابع: "الكثير من المفسرين والعلماء، أجمعوا على أن الليالى العشر التى ذكرت فى سورة الفجر، هي العشر من ذى الحجة، بدليل النص القرآنى: "والفجر، وليال عشر".

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وبدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم تشغيل خدمة الرد الآلي عبر الهاتف المجاني 8002451000 للإجابة على الفتاوى والاستفسارات الخاصة بالحج على مدار الساعة وبعشر لغات عالمية، في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لتوعية وتبصير الحجاج بأعمال الحج ضمن خطتها بالحج للعام الجاري 1441هـ.وأوضحت الوزارة ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة في بيان لها أن خدمة الرد الآلي تأتي ضمن الخدمات التوعوية والإرشادية التي تقدمها الوزارة للحجاج، في بيان صفة الحج والعمرة وأنواع النسك وكل ما يتعلق باستفسارات الحجاج والمعتمرين.وبينت الوزارة أن اللغات العالمية المعتمدة لخدمة الرد الآلي هي: "العربية، الانجليزية، الفرنسية، التركية، الهندية، الاوردو، الهوسا، الإندونيسية، البنغالية، الأمهرية".يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تسعى بكامل طاقاتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام ومن ذلك توفير وسائل الإجابة على الاستفتاءات عبر أحدث وسائل التقنية المتاحة، مشيرة إلى أن خدمة الرد الآلي لاستفسارات وفتاوى الحج أثبتت كفاءتها بالتسهيل على الحجاج في الوصول إلى الإجابة الشافية عن إشكالاتهم الشرعية بالحج.