منها زيادة ضربات القلب.. أضرار الإفراط في تناول هذا المشروب



ضربات القلب ضربات القلب

لايمكن أن يعيش الكثيرون دون تناول مشروب القهوة السحري لكن يتسبب الإفراط فى تناوله في العديد من الأعراض المزعجة.. إليك أبرزها وفقًا لموقع Bright Side .



1. الاسهال

القهوة لها تأثير ملين وقد يؤدي شرب الكثير من القهوة إلى براز رخو وحتى الإسهال.. إلى جانب ذلك، تعزز القهوة الارتجاع المعدي المريئي.. إذا كان لديك أي مشاكل في معدتك، فمن الأفضل تقليل استهلاك القهوة.



2. قد تشعر بالتعب في اليوم التالي بعد شرب القهوة

نعم ، تحفز القهوة نظامك العصبي بسبب محتواها من الكافيين كما أنها تحسن من أدائك الجسدي بنسبة 11-12% ولاحظت بعض الدراسات أنه بعد شربها كثيرًا ، قد تشعر بالتعب فى اليوم التالى .

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3. قد يكون لديك قلقيزيد الكافيين من اليقظة عن طريق منع الأدينوزين الذي يجعلك متعبًا. ولكن إذا كان لديك جرعات كبيرة منه كل يوم، فقد يؤدي ذلك إلى القلق والعصبية. القهوة هي من عوامل إطلاق الأدرينالين التي قد تؤثر على سلوكك. إذا لاحظت أنك أصبحت متوترًا للغاية، فمن الجيد محاولة التحكم في استهلاكك من الكافيين.4. لقد بدأت تعاني من الأرقالكافيين يجعلك مستيقظًا، ولكن في نفس الوقت يمكن أن يؤثر على نومك.. فقد أظهر الباحثون أن تناول كمية كبيرة من القهوة يمكن أن يُزيد من مقدار الوقت الذي تحتاجه للنوم.. أنت تنام أقل حرفيًا وتصبح أكثر تعبًا خلال النهار.5. لديك معدل ضربات قلب سريع وتجربة التعبتناول جرعات عالية من القهوة يمكن أن يزيد من نبضات القلب.. لا ينصح بشرب القهوة لأولئك الذين يعانون من مشاكل في ضغط الدم وقلبهم.