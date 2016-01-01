15 نصيحة لتخفيف الصداع النصفي فى الحال



الصداع النصفي الصداع النصفي

الصداع النصفي هو أحد أكثر الحالات شيوعًا في العالم ، وفقًا لمؤسسة أبحاث الصداع النصفي . يمكن أن يحدث الصداع النصفي في العائلات التي لديها أطفال وبالغون معروفون بإنجابهم.



في أمريكا ، تقدر مؤسسة أبحاث الصداع النصفي أن ما يقرب من 12 بالمائة من الناس يعانون من الصداع النصفي



اقرأ أيضا

قد يعجبك أيضا...

بديل للمسكنات ٦ أطعمة تساعد فى التخلص من الصداعوفقا لما نشره موقع mediacl news today, ان الصداع النصفي الصداع ليست مجرد صداع شديد. الصداع النصفي هو جزء من حالة عصبية وغالبًا ما يكون له أعراض أخرى ، بما في ذلك:غثيانالتقيؤوخز أو خدر في اليدين أو القدمينتغييرات بصريةحساسية للصوت أو الضوء أو الرائحةيمكن أن يكون الصداع النصفي موهنًا ومرضًا مزمنًا يمكن أن يؤثر على الحياة اليومية لبعض الناس.هناك العديد من الأدوية المختلفة المستخدمة لعلاج الصداع النصفي والوقاية منه. لكن بعض الناس يفضلون استخدام العلاجات الطبيعية كبدائل أو لتكملة العلاج الطبي.فيما يلي 15 علاجًا طبيعيًا للصداع النصفي قد يرغب الأشخاص في تجربته:1. العلاج بالابرقد يساعد العلاج بالابر في تخفيف بعض أعراض الصداع النصفي.يشمل العلاج بالابر الضغط على أجزاء معينة من الجسم. يُعتقد أن تحفيز نقاط معينة من الجسم بهذه الطريقة يزيل التوتر العضلي ويخفف الألم.نقطة الضغط الشائعة هي نقطة LI-4 في المسافة بين قاعدة الإبهام الأيسر وإصبع المؤشر.إن الضغط الدائري ولكن ليس مؤلمًا على نقطة LI-4 ، باستخدام اليد المعاكسة لمدة 5 دقائق ، قد يخفف من آلام الصداع.و دراسة 2012 نظرت 40 شخصا الذين لديهم الصداع النصفي من دون هالة. ووجدت أن الضغط على الوخز PC6 ، الذي يقع على ثلاثة أصابع من قاعدة الرسغ في الجزء الداخلي من الذراع ، كان فعالًا في تخفيف الغثيان أو القيء المرتبط بالصداع النصفي.2. تغييرات النظام الغذائييلاحظ الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي أن بعض الأطعمة قد تؤدي إلى تحفيزها.تشمل محفزات الطعام الشائعة للصداع النصفي ما يلي:الأطعمة المصنعةنبيذ احمرالكحولشوكولاتةمشروبات تحتوي على الكافيينمعرفة ما يمكن أن يسبب الصداع النصفي أمر بالغ الأهمية. يستخدم بعض الأشخاص مذكرات الطعام أو مجلة الصداع النصفي لتتبع المحفزات المحتملة.قد يساعد تغيير النظام الغذائي أو أنماط تناول الطعام لتجنب المثيرات في منع الصداع النصفي في المستقبل.3. الزيوت العطريةغالبًا ما تستخدم الزيوت العطرية كعلاجات طبيعية أو كمضاد للميكروبات في منتجات التنظيف محلية الصنع.الخزامى هو الزيت العطري في كثير من الأحيان على النحو الموصى به لعلاج الإجهاد ، والقلق ، والصداع. وجدت دراسة صغيرة أخرى نشرت في علم الأعصاب الأوروبي أن استنشاق زيت اللافندر ساعد على تقليل شدة الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص.النتائج مشجعة ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث باستخدام أحجام عينات أكبر.4. الزنجبيلو دراسة 2014 باستخدام 100 مشارك مقارنة فعالية الزنجبيل مسحوق مع سوماتريبتان، وهو دواء الصداع النصفي المشتركة.وجد الباحثون أن فعالية الزنجبيل يمكن مقارنتها إحصائيًا بسوماتربتان ، وكان المستخدمون على استعداد لمواصلة أي من العلاجين.إحدى الفوائد المحددة للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي هو أن استخدام الزنجبيل لا يمكن أن يؤذي ، وبصرف النظر عن الحساسية الموجودة ، لا توجد آثار جانبية لاستخدامه.5. إدارة الإجهادقد تساعد كتابة اليوميات في تخفيف التوتر.الإجهاد هو محفز شائع للصداع النصفي. يمكن أن يخلق الإجهاد أيضًا دورة يؤدي فيها ألم الصداع النصفي إلى تفاقم الضغط ، مما يؤدي إلى حدوث صداع نصفي آخر.قد يساعد العثور على منافذ للإجهاد ، مثل كتابة اليوميات ، أو ممارسة الرياضة ، أو التأمل ، في منع الصداع النصفي المستقبلي.يمكن للناس أيضًا محاولة أخذ درس إدارة الإجهاد. قد يختارون أخذ حمام دافئ أو الاستماع إلى الموسيقى أيضًا لمحاولة تخفيف الضغط الذي يشعرون به.من خلال القيام بهذه الأعمال الإيجابية ، يختار الشخص التحكم في رد فعل جسمه على الإجهاد في حياته.6. اليوغا أو تمتديُعتقد أن اليوغا تساعد في تحسين تدفق الدم وتقليل توتر العضلات ، الأمر الذي يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي.A دراسة شاملة 2014 مقارنة علاج الصداع النصفي التقليدية مع وبدون إضافة ممارسة اليوغا العادية.ووجد الباحثون أن المجموعة التي شاركت في برنامج اليوغا كان لها ارتياح أكبر من المجموعة التي انضمت إلى العلاج التقليدي وحده.7. العلاج الارتجاع البيولوجيالارتجاع البيولوجي هو علاج يستخدمه الأشخاص لتحفيز استرخاء العضلات المشدودة واسترخائها.يأخذ الارتجاع البيولوجي الممارسة والتدريب. تتغذى المستشعرات الموضوعة على العضلات في جهاز صغير يعطي ملاحظات في الوقت الحقيقي حول توتر العضلات ، مما يسمح للمستخدمين بتحرير المناطق الضيقة بشكل أفضل.يمكن أن يساعد وضع المستشعرات على طول الجبهة أو الفك أو عضلات شبه المنحرف في الكتفين على استهداف العضلات التي قد تسبب ألم الصداع النصفي.8. الوخز بالإبرنظرت مراجعة منهجية شاملة لعام 2012 في الدراسات التي قيمت فعالية الوخز بالإبر لعلاج الصداع النصفي والحالات الأخرى.وجد مؤلفو الدراسة أن الوخز بالإبر هو خيار علاج فعال للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي ، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن عوامل أخرى قد تلعب دورًا أيضًا.يجب على الأشخاص المهتمين باستخدام الوخز بالإبر لعلاج الصداع النصفي التأكد من العثور على ممارس مرخص للعلاج.9. التدليكيمكن أن يساعد تدليك عضلات الرقبة والكتفين في تخفيف التوتر وتخفيف آلام الصداع النصفي. قد يقلل التدليك أيضًا من الإجهاد.يمكن للأشخاص اختيار استخدام مدلكة احترافية للتدليك. بدلًا من ذلك ، يعد أخذ كرة تنس واستخدامها لإجراء تدليك ذاتي على طول الكتفين والظهر خيارًا آخر أكثر فعالية من حيث التكلفة.10. المكملات العشبيةقد تساعد المكملات العشبية ، مثل butterbur ، في تقليل تكرار الصداع النصفي.Butterbur و feverfew مكملان عشبيان قد يساعدان في تقليل آلام الصداع النصفي وتواتره.كانت الجرعة اليومية من 150 ملليغرام (ملغ) من الزبدة فعالة في تقليل تكرار الصداع النصفي عند تناولها لمدة 3 أشهر تقريبًا ، وفقًا لمؤسسة الصداع النصفي الأمريكية .تشير المؤسسة إلى أن الحمى أقل فاعلية من الزبدة. ومع ذلك ، قد يكون الحمى مفيدة لبعض الناس.هناك بعض المخاطر في استخدام هذه الأعشاب ، شديدة في حالات نادرة ، ويجب على أي شخص يريد تجربتها التحدث مع طبيبهم أولًا.11. المغنيسيومقد يؤدي نقص المغنيسيوم ، وهو معدن أساسي ، إلى هالة الصداع النصفي أو الصداع النصفي الحيض.هالة الصداع النصفي هي اضطراب بصري يحدث في بداية الصداع النصفي. لن يعاني كل من يصاب بالصداع النصفي من هالة صداع نصفي.وجدت الأبحاث أن مكملات المغنيسيوم يمكن أن تكون مفيدة في تقليل تواتر الصداع النصفي لدى بعض الأفراد.يجب على الناس التحدث مع طبيبهم قبل البدء في تناول المغنيسيوم ، خاصة إذا كان لديهم ظروف صحية أخرى.12. فيتامينات ب المعقدةقد تؤثر فيتامينات ب على الحد من تكرار الصداع وشدته. تلعب فيتامينات ب دورًا في تنظيم الناقلات العصبية في الدماغ.الفيتامينات B قابلة للذوبان في الماء ، مما يعني أن المستويات الزائدة تفرز في البول ولا يتم تخزينها في الجسم.يفرز الجسم بسرعة فيتامينات ب ، لذلك من غير المحتمل أن يأخذ الشخص الكثير. ومع ذلك ، لا يزال من المهم التحدث إلى الطبيب قبل البدء في تناول فيتامين ب المركب يوميًا.يتم إجراء التجارب لتحديد مدى فائدة فيتامينات ب في المساعدة على تخفيف الضغط المهني الذي يعاني منه الناس من وظائفهم.13. الأكثار من تناول المياةعدم شرب كمية كافية من الماء هو سبب معروف للصداع النصفي والصداع ، ولا يستغرق الأمر سوى الجفاف البسيط لإحداث صداع.يمكن للأشخاص محاولة شرب المزيد من الماء كل يوم لتجنب الجفاف. قد يحتاج الأشخاص المصابون بالجفاف الشديد في البداية إلى محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم لاستبدال الشوارد المفقودة.عادة ما يكفي شرب الماء طوال اليوم ، والحفاظ على نظام غذائي صحي للبقاء رطبًا بما فيه الكفاية.14. الراحةقلة النوم والكثير من النوم يمكن أن يسبب الصداع النصفي.يمكن أن يساعد الحصول على 7-9 ساعات من النوم المريح كل ليلة في تقليل التوتر ومنع الصداع النصفي.15. الكمادات الباردة أو الدافئةيجد بعض الناس أن وضع كمادة باردة أو دافئة على رؤوسهم يمكن أن يكون مهدئًا ويساعد على تقليل ألم الصداع النصفي.يشير الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي إلى تفضيلهم للضغط البارد ، ولكن يمكن أن يكون دافئًا أو باردًا.هناك بعض الآثار الجانبية لاستخدام هذا العلاج ، على الرغم من أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية أو السكري أو مشاكل الجلد يجب أن يتجنبوا درجات الحرارة القصوى.يحتاج الناس إلى التعاون مع طبيب أو أخصائي الصداع النصفي للعثور على نظام علاجي يعمل ، حتى عند تجربة العلاجات الطبيعية.