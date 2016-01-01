قبل العيد.. الطريقة الصحيحة لتخزين الرقاق الطرى والناشف لأطول فترة



الطريقة الصحيحة لتخزين الرقاق الطريقة الصحيحة لتخزين الرقاق



لا غنى عن الرقاق الطرى والناشف فى أيام العيد، وتتفنن ربة المنزل فى إعداد كل ما لذ وطاب لأسرتها، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على طرق التخزين الصحيحة للرقاق الطرى أو الناشف، كما قدمتها الشيف نجلاء الشرشابي.



حفظ الرقاق الطري:

- يحضر الرقاق الطري وهو طازج ولكن بارد وليس ساخنا حتى لا تتلفه الحرارة خلال الحفظ.

- تلف أوراق الرقاق الطري رول أو على شكل مثلث مثل الكريب.

- توضع كمية مناسبة من أوراق الرقاق الطري المطوي والمطبق في كيس طعام نظيف.

- يغلق الكيس جيدًا ويلف بإحكام حول الرقاق حتى لا تتلفه برودة الفريزر.

- توضع أكياس الرقاق في الفريزر ولكن بعيدًا عن أي أطعمة أخرى حتى لا يلتقط أي روائح أخرى تتلفه.



ملحوظة:

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- تجنبي وضع الأطعمة الأخرى فوق الرقاق أثناء حفظه فى الفريزر، لكى لا يتعرض للكسر.- عند الحاجة لاستخدام الرقاق الطري المجمد يخرج من الفريزر قبل فترة من طهيه ويترك حتى يفك تجميده تمامًا أولًا بالكامل دون محاولة تحريكه أو فكه وهو مجمد لأنه في هذه الحالة سينكسر وهو جامد في حالة التجميد.حفظ الرقاق الناشف:- تلف أوراق الرقاق الجاف في كيس كبير يناسب حجمها وكميتها، خاصة لأن الرقاق هنا جاف ومفرود.- يغلق الكيس جيدًا ويلف جيدا حتى لا تصل له رطوبة.- يحفظ الرقاق في درجة حرارة الغرفة في مكان جاف ونظيف لحين الاستخدام.ملحوظة:لا يحفظ الرقاق الناشف في الثلاجة أو أي مكان رطب حتى لا تصل له البرودة والرطوبة وتعمل على تطريته وتلف عجينته.