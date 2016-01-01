لا غنى عن الرقاق الطرى والناشف فى أيام العيد، وتتفنن ربة المنزل فى إعداد كل ما لذ وطاب لأسرتها، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على طرق التخزين الصحيحة للرقاق الطرى أو الناشف، كما قدمتها الشيف نجلاء الشرشابي.
حفظ الرقاق الطري:
- يحضر الرقاق الطري وهو طازج ولكن بارد وليس ساخنا حتى لا تتلفه الحرارة خلال الحفظ.
- تلف أوراق الرقاق الطري رول أو على شكل مثلث مثل الكريب.
- توضع كمية مناسبة من أوراق الرقاق الطري المطوي والمطبق في كيس طعام نظيف.
- يغلق الكيس جيدًا ويلف بإحكام حول الرقاق حتى لا تتلفه برودة الفريزر.
- توضع أكياس الرقاق في الفريزر ولكن بعيدًا عن أي أطعمة أخرى حتى لا يلتقط أي روائح أخرى تتلفه.
ملحوظة:
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التعليقات على قبل العيد.. الطريقة الصحيحة لتخزين الرقاق الطرى والناشف لأطول فترة
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