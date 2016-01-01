خطوة بخطوة.. شاهد طريقة عمل بسبوسة بالمكسرات



بسبوسة بالمكسرات بسبوسة بالمكسرات

يمكن تحضير طريقة عمل بسبوسة بالمكسرات في المنزل بنفس المذاق الذي ينال إعجابنا من محلات الحلويات، لذا قامت الشيف نونا بتقديم طريقة عمل بسبوسة بالمكسرات، باستخدام السيرب البارد الثقيل، وبدون تكاليف، وبمكونات بسيطة.



وقت التحضير: 25 دقيقة

وقت الطهي: 40 دقيقة

تكفي لـ : 7 اشخاص



وتعتبر طريقة عمل بسبوسة بالمكسرات احد اشهى الحلويات الشهيرة في الوطن العربي، لما لها من مذاق مميز وشهي، بالإضافة إلى انها تنال استحسان الأطفال والكبار ايضا، ويمكن تقديمها بين الوجبات او بعد تناول الوجبة الأساسية.

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طريقة عمل بسبوسة بالمكسرات :مقادير عمل بسبوسة بالمكسرات :كيلو سميد بسبوسةربع كيلو سمنةنصف كوب جوز هند3 ملعقة كبيرة عسل جلوكوز2 كوب سكرربع لتر حليب دافئكوب لوزكوب بندقكوب عين جملكوب فستق(السيرب)كيلو سكرلتر ماء3 ملعقة كبيرة عسل جلوكوز(لدهن الصينية)2 ملعقة كبيرة طحينةرشة سميد بسبوسةطريقة عمل بسبوسة بالمكسرات :1- في حلة على النار نضع الحليب والسمنة والسكر، ونقلب جيدًا حتى يدفأ الخليط.2- ثم نضع جوز الهند على السميد، ونخلطها جيدًا مع بعض.3- ثم نرفع الحلة من على النار، وننزل بها على السميد المخلوط بجوز الهند، ونقلب بأطراف الأصابع حتى يتشرب السميد من السمنة والحليب.4- ثم نضع السيرب الثقيل أو عسل الجلوكوز أو عسل أبيض، ونضيفه على الخليط.5- نحضر صينية وندهنها بالسمنة، ويمكن دهن الصينية بالسمنة، والطحينة مع إضافة سيرب ثقيل ثم نضع خليط البسبوسة فى الصينية، ونسويها جيدًا باليد.6- ولكي تحصلي على بسبوسة مرملة مثل المحلات، نصدم الصينية بالرخامة عدة مرات حتى يخرج منها الهواء، و نزينها بالمكسرات .7- ثم نضع بسبوسة بالمكسرات فى فرن مشتعل مسبقًا على درجة حرارة 200 حتى تمام النضج، وعند خروجها من الفرن.8- نضيف الماء البارد السيرب الثقيل، ونسقي به البسبوسة.واليكم فيديو يوضح طريقة عمل بسبوسة بالمكسرات خطوة بخطوة..