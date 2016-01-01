فى بيتنا مراهق .. كيف تتعامل مع الأبناء فى هذه الفترة

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فى بيتنا مراهق .. كيف تتعامل مع الأبناء فى هذه الفترة


قدمت شيماء زهرى، متحدث تحفيزى وتعديل السلوك، ان فترة المراهقة من اكثر الفترات الحساسة فى عمر الابناء ويجب التعامل معها بحكمة ووعى والابتعاد عن العصبية والعنف ومحاولة خلق علاقة صداقة معهم تماشيا مع مثل "ان كبر ابنك خاويه".

وأضافت "شيماء" أن الصداقة مع الابناء لاتعنى أن كل شئ مباح لهم ولكن خير الامور الوسط بين الشدة واللين بحكمة واحترافية حتى لا يتجنبون الحديث مع الاهل مرة اخرى كأصدقاء.

وأشارت "شيماء" إلى ان تنمية الوازع الديني داخل الابناء وتشجيعهم على التقرب من الله من الامور المهمة جدا وتجعلهم يبتعدون عن المخاطر والاخطاء من تلقاء انفسهم.

مشددة على اهمية اختيار اصدقاء الابناء خاصة فى هذه المرحلة ومحاولة مصاحبتهم لان لهم تأثير كبير جدا عليهم فى هذه الفترة ، كما يجب متابعة سلوكيات الابناء وصفحاتهم على السوشيال ميديا دائما دون ان يشعروا بذلك لان تغير تصرفاتهم يدل على تغيير اكبر فى فكرهم وتصرفاتهم خارج المنزل.

محذرة من خطأ كبير تقع فيه الكثير من الامهات عندما تعلم بفعل المراهق أمرا مزعجا أو خطأ فادحا فتخرج اعصابها عن السيطرة وتنفعل عليهم وتعطيهم الاوامر.

المصدر: elbalad

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