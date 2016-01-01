قدمت شيماء زهرى، متحدث تحفيزى وتعديل السلوك، ان فترة المراهقة من اكثر الفترات الحساسة فى عمر الابناء ويجب التعامل معها بحكمة ووعى والابتعاد عن العصبية والعنف ومحاولة خلق علاقة صداقة معهم تماشيا مع مثل "ان كبر ابنك خاويه".
وأضافت "شيماء" أن الصداقة مع الابناء لاتعنى أن كل شئ مباح لهم ولكن خير الامور الوسط بين الشدة واللين بحكمة واحترافية حتى لا يتجنبون الحديث مع الاهل مرة اخرى كأصدقاء.
وأشارت "شيماء" إلى ان تنمية الوازع الديني داخل الابناء وتشجيعهم على التقرب من الله من الامور المهمة جدا وتجعلهم يبتعدون عن المخاطر والاخطاء من تلقاء انفسهم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على فى بيتنا مراهق .. كيف تتعامل مع الأبناء فى هذه الفترة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق