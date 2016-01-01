تحذير صارم من منظمة الصحة العالمية بشأن فتح المدارس

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صورة الخبر: منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية


حذرت منظمة الصحة العالمية من فتح المدارس بالدول التي لديها معدلات انتشار واسعة للفيروس.

قال دكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن مرض "كوفيد 19" سينتشر على الأرجح في مدارس الدول التي بها سرعة انتقال وانتشار واسع النطاق للفيروس، وفق ماذكرت سي إن إن.


وأضاف ريان إن المدارس "نموذج مصغر لمجتمعنا"، وبالتالي أي فتح لها يعني زيادة في انتشار المرض.

وأوضح خلال سؤال وجواب على وسائل التواصل الاجتماعي "إذا انتشر الفيروس في مجتمع ما على نطاق واسع ، فسوف ينتشر هذا المرض في المدراس".

وتابع "قد ينتقل المرض عن طريق الأطفال. وقد يكون الطفل أقل مناعة أو لديه بعض المشكلات الصحية ما سيمكن من نشر العدوى بشكل أكثر شدة"

وختم بالقول إنه على الدول التي تريد فتح المدارس أن تكون حذرة حيال هذا الامر.

وتعد أمريكا والبرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا أكبر خمس دول بالعالم تعاني من تفشٍ وبائي.

المصدر: سي إن إن

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