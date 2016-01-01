حذرت منظمة الصحة العالمية من فتح المدارس بالدول التي لديها معدلات انتشار واسعة للفيروس.
قال دكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن مرض "كوفيد 19" سينتشر على الأرجح في مدارس الدول التي بها سرعة انتقال وانتشار واسع النطاق للفيروس، وفق ماذكرت سي إن إن.
وأضاف ريان إن المدارس "نموذج مصغر لمجتمعنا"، وبالتالي أي فتح لها يعني زيادة في انتشار المرض.
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التعليقات على تحذير صارم من منظمة الصحة العالمية بشأن فتح المدارس
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