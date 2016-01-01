كشفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، اليوم الاربعاء، نقلا عن مصادر في الإدارة الامريكية، عن دراسة إدارة الرئيس دونالد ترامب وقف بعض المساعدات إلى إثيوبيا بسبب ملء سد النهضة، وما ترتب عليه من تدهور العلاقات مع دول المصب "مصر- السودان".
وقال مسئولون أمريكيون إلى المجلة إن سد النهضة تسبب في خلافات كبيرة داخل الإدارة الأمريكية نفسها، منذ تدخل واشنطن كوسيط لحل الأزمة.
من جانبه قال متحدث باسم وزارة الخزانة الامريكية إن الهدف الوحيد لواشنطن هو مساعدة مصر وإثيوبيا والسودان للتوصل إلى اتفاق نهائي عادل لملء خزان السد.
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التعليقات على فورين بوليسي: إدارة ترامب تعاقب إثيوبيا بسبب ملء سد النهضة
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