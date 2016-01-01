مومياء ماتت وكأنها تصرخ .. فما سرها ؟ فيديو

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مومياء ماتت وكأنها تصرخ

عرضت قناة الحدث العربية تقريرا عن مومياء المرأة الصارخة واكد التقرير ان العلماء المصريين توصلوا إلى سر هذه المومياء.

وأضاف التقرير أن لغز هذه المومياء كان موضع حيرة الباحثين ومنهم عالم الآثار الاسبق زاهي حواس والدكتورة سحر سليم.

وأوضح التقرير أن العلماء كشفوا عبر بحث باستخدام جهاز الاشعة المقطعية أن المومياء الصارخة ماتت فجأة بسبب نوبة قلبية حادة ولم يتم العثور عليها إلا بعد ساعات ما جعل تشنجات الموت تتركها بهذه الحالة .

وتابع : أنه تم الكشف عن مقبرة العائلة المالكة أواخر القرن التاسع عشر بالأقصر وظلت وفاة مومياء واحدة غامضة منذ ذلك الحين حتى تم حلها الآن.

المصدر: alarabiya

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