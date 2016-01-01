في اكتشاف يكسر الكثير من البديهيات العلمية التي رسخت لسنوات طويلة رصد علماء 37 هيكلا بركانيا على كوكب الزهرة بدا أنها كانت نشطة في الآونة الأخيرة، وربما مازالت نشطة حتى اليوم، مما يرسم صورة لكوكب نشط جيولوجيا وليس عالما خاملا كما كان يعتقد.
وقال باحثون، الاثنين، إن البحث ركز على هياكل على شكل حلقات يطلق عليها اسم الأكاليل، تظهر نتيجة صعود صخرة ساخنة من باطن الكوكب، وقدم ما وصفه بأنه "دليل قاطع" على انتشار نشاط تكتوني وانصهاري على سطح كوكب الزهرة في الآونة الأخيرة.
وكان الكثير من العلماء يعتقدون على مدى فترة طويلة أن كوكب الزهرة، نظرا لافتقاره للصفائح التكتونية التي تشكل تدريجيا شكل سطح الأرض، كان بالضرورة خاملا جيولوجيا على مدى النصف مليار عام الماضي.
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التعليقات على اكتشاف دليل قاطع.. أقرب كوكب إلى الأرض "ليس ميتا"
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