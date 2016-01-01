بعدما أظهرت تجارب بريطانية خفضه لمعدل الوفاة بين مرضى كوفيد-19 في المستشفيات، اعتمدت وزارة الصحة اليابانية، ديكساميثازون، علاجا ثانيا للمرض الفتاك.
وأدرجت الوزارة ديكساميثازون كخيار علاجي إلى جانب عقار ريمديسفير المضاد للفيروسات الذي تنتجه شركة غيلياد ساينسز، في أحدث مراجعة لكتيب الإرشادات الخاص بفيروس كورونا.
ونالت المراجعة تغطية واسعة النطاق في وسائل الإعلام اليابانية، الأربعاء، وفق ما نقلت "رويترز".
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التعليقات على اليابان تعتمد "الدواء الرخيص" لعلاج كورونا
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