

تنظيم الاتصالات ينفذ حملات لضبط الأجهزة المحظور تداولها تنظيم الاتصالات ينفذ حملات لضبط الأجهزة المحظور تداولها

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع ادارة شرطة الاتصالات بتنفيذ عدد من حملات الضبطية القضائية في محافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية على مجموعة من محلات بيع أجهزة الاتصالات لضبط أجهزة الاتصالات اللاسلكية المستخدمة لتقوية شبكات المحمول الغير مرخصة لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية و المحظور تداولها.



وذلك في إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحوكمة سوق الاتصالات والحد من ظاهرة اجهزة الاتصالات المهربة والمحظور تداولها والمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية وكذلك تحسين جودة خدمات الاتصالات.





وكانت تقارير جودة خدمات الاتصالات التي يصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أظهرت انخفاض مؤشرات جودة خدمات المحمول في عدد من المناطق، كما ورد الى الجهاز عدد من شكاوي المستخدمين في هذه المناطق من ظاهرة التداخلات على اتصالات المحمول وذلك نتيجة لاستخدام اجهزة تقوية شبكات محمول غير مطابقة للمواصفات القياسية ويتم تركيبها بصورة غير سليمة، وهو الأمر الذي دعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ حملات ضبطية قضائية موسعة للحد من انتشار هذه الاجهزة. وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تم إعداد مأمورية من إدارة شرطة الاتصالات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وبصحبة مفتشى ومأموري الضبط القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على عدد من محلات بيع اجهزة الاتصالات؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المحلات التي تقوم ببيع أجهزة الاتصالات اللاسلكية المستخدمة لتقوية شبكات المحمول والمحظور تداولها.