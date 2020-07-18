بالرغم من التحذيرات التي تحذرها الشرطة والسلطات الحكومية بشأن إشغال الطريق بأي أشياء أو تعطيل الحركة المرورية لأس سببب غير مُبرر أو منطقي، إلا أن بعض الناس لا زالوا يتعمدون إشغال الطرق و خلق حالة من الزحام تتسبب في تعطيل المواطنين عن أشغالهم و مهامهم التي يقضونها، سواء عن طريق عربات النقل التي تشغل حيز من الطريق أو عن طريق
التكدس المروري في منطقة دون الأخرى لأي سبب ما.
وفي واقعة مشابهة، اعتقلت الشرطة الروسية عروسين ليلة زفافهم وبرفقتهم مجموعة من الشباب، بعدما قاموا بالرقص على طريق اوتستراد موسكو الدائري، ما تسبب في حالة من الإزدحام وتوقف حركة المرور وتعطيل المواطنين علي الطريق.
وبحسب صحيفة ذا ميرور البريطانية، تبين في وقت لاحق أن أصدقاء وأقارب العروسين تسببوا في حدوث حالة من التكدس المروري بعد أن أوقفوا سياراتهم وخرجوا منها للرقص على طريق رئيسي سريع.
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التعليقات على عروسان يقضيان ليلة زفافهما في السجن.. لن تصدق السبب
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