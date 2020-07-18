

عروسان يقضيان ليلة زفافهما في السجن.. لن تصدق السبب عروسان يقضيان ليلة زفافهما في السجن.. لن تصدق السبب

بالرغم من التحذيرات التي تحذرها الشرطة والسلطات الحكومية بشأن إشغال الطريق بأي أشياء أو تعطيل الحركة المرورية لأس سببب غير مُبرر أو منطقي، إلا أن بعض الناس لا زالوا يتعمدون إشغال الطرق و خلق حالة من الزحام تتسبب في تعطيل المواطنين عن أشغالهم و مهامهم التي يقضونها، سواء عن طريق عربات النقل التي تشغل حيز من الطريق أو عن طريق



التكدس المروري في منطقة دون الأخرى لأي سبب ما.

وفي واقعة مشابهة، اعتقلت الشرطة الروسية عروسين ليلة زفافهم وبرفقتهم مجموعة من الشباب، بعدما قاموا بالرقص على طريق اوتستراد موسكو الدائري، ما تسبب في حالة من الإزدحام وتوقف حركة المرور وتعطيل المواطنين علي الطريق.



وبحسب صحيفة ذا ميرور البريطانية، تبين في وقت لاحق أن أصدقاء وأقارب العروسين تسببوا في حدوث حالة من التكدس المروري بعد أن أوقفوا سياراتهم وخرجوا منها للرقص على طريق رئيسي سريع.

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وإثر ذلك تم تغريم العريس 20 ألف روبل أي ما يعادل 280 دولار تقريبًا، كما قضى العروسان ليلة زفافهما الأولى في غرف سجن مختلفة، وذلك بتهمة مخالفتهم للقوانين بإيقاف السيارات على الطريق السريع خارج المناطق المخصصة لذلك والتدخل المتعمد في حركة المرور وانتهاك قواعد المرور من قبل المشاة وقيادة مركبة غير مسجلة بالطريقة المنصوص عليها.