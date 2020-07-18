

تُستخرج من فضلات حيوان.. معلومات عن أغلى قهوة في العالم تُستخرج من فضلات حيوان.. معلومات عن أغلى قهوة في العالم

للقهوة بأنواعها المختلفة عشاقها حول العالم، فلكل مذاق منها محبوه، حيث إنها من المشروبات الشائعة دوليًا، وتختلف قيمتها وكذلك أسعارها من نوع لآخر وفقًا للعديد من العوامل التي يتم الاعتماد عليها لاستخراجها وتصنيعها.



وتُعد "كوبي لواك" هي القهوة الأغلى على مستوى العالم، ويتم تصنيعها وإنتاجها في عدد كبير من دول شرق آسيا وعلى رأسها إندونيسيا، حيث يتم استخراج حبات القهوة الخاصة بهذا النوع من فضلات حيوان يُعرف باسم "الزباد الآسيوي"، وهو حيوان ثديي صغير يجمع في شكله ما بين حيوانات القطط والراكون.



أسعار قهوة كوبي لواك

تتراوح أسعار هذا النوع من القهوة للكوب الواحد ما بين 35 وحتى 100 دولار، ومن 100 دولار وحتى 600 دولار للكيلو الواحد، حيث تعتبر قهوة "كوبي لواك" أكثر أنواع القهوة تكلفة في العالم، حسب شركة "kopiluwak" إحدى الشركات العالمية الكبرى المنتجة لهذا النوع بماليزيا.

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يتغذى حيوان الزباد الآسيوي على ثمار فاكهة الكرز، حيث تعمل إنزيماته الهضمية على تغيير بنية البروتنيات في حبوب البن المستخرجة من فضلاته.الدول المنتجة لكوبي لواكإنتاج قهوة "كوبي لواك" اقتصر في بداية الأمر على الدولة الأم فقط وهي إندونيسيا، لكن مع شيوع انتشار هذا النوع، أصبح يتم إنتاجه في عدد كبير من دول شرق آسيا من بينهم، الصين وفيتنام وكمبوديا والفلبين.طريقة تصنيع القهوةيتم الحصول على الطعم المميز لهذا النوع الفريد من القهوة، من خلال التنظيف الجيد لفضلات حيوان الزباد الآسيوي، وإزالة جميع البكتيريا الضارة المتواجدة به، ثم تبدأ عملية تجفيف الحبوب لمدة 3 أيام حتى يتم الوصول إلى الجفاف المثالي، ومن ثم تتم عملية المعالجة بواسطة إنزيمات تحلل البروتين المتواجدة داخل هذا الحيوان الصغير.