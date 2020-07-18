للقهوة بأنواعها المختلفة عشاقها حول العالم، فلكل مذاق منها محبوه، حيث إنها من المشروبات الشائعة دوليًا، وتختلف قيمتها وكذلك أسعارها من نوع لآخر وفقًا للعديد من العوامل التي يتم الاعتماد عليها لاستخراجها وتصنيعها.
وتُعد "كوبي لواك" هي القهوة الأغلى على مستوى العالم، ويتم تصنيعها وإنتاجها في عدد كبير من دول شرق آسيا وعلى رأسها إندونيسيا، حيث يتم استخراج حبات القهوة الخاصة بهذا النوع من فضلات حيوان يُعرف باسم "الزباد الآسيوي"، وهو حيوان ثديي صغير يجمع في شكله ما بين حيوانات القطط والراكون.
أسعار قهوة كوبي لواك
تتراوح أسعار هذا النوع من القهوة للكوب الواحد ما بين 35 وحتى 100 دولار، ومن 100 دولار وحتى 600 دولار للكيلو الواحد، حيث تعتبر قهوة "كوبي لواك" أكثر أنواع القهوة تكلفة في العالم، حسب شركة "kopiluwak" إحدى الشركات العالمية الكبرى المنتجة لهذا النوع بماليزيا.
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التعليقات على تُستخرج من فضلات حيوان.. معلومات عن أغلى قهوة في العالم
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