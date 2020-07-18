حذرت دراسة طبية حديثة من أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من أمراض اللثة يبدو أنهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الفم والمعدة.
و"إلتهاب اللثة"، وهو عبارة عن عدوى خطيرة في اللثة تتلف الأنسجة الرخوة، وبدون علاج، يمكن أن تدمر العظام التي تدعم الأسنان وفقدانها.
وتوصلت الدراسة، التي أجريت في جامعة "هارفارد" الأمريكية، إلى أن النتائج السابقة بشأن علاقة أمراض اللثة وفقدان الأسنان بسرطان المريء والمعدة كانت غير متناسقة وبالنسبة للنتائج الحالية، فقد قام فريق البحث بفحص ارتباط تاريخ أمراض اللثة وفقدان الأسنان مع خطر الإصابة بسرطان المريء والمعدة لدى أكثر من 98 ألف امرأة (1992-2014) و49685 رجلًا (1988-2016)، وتم تقييم مقاييس الأسنان والديموجرافيا وأسلوب الحياة والنظام الغذائي باستخدام استبيانات المتابعة، وتم تأكيد تشخيص السرطان المبلغ عنه ذاتيًا بعد مراجعة السجلات الطبية.
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التعليقات على دراسة: أمراض اللثة تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة
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