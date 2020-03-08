

تعرف أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم ٢٢ يوليو تعرف أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم ٢٢ يوليو

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور، حالة من التباين خلال تعاملات اليوم الأربعاء ٢٢يوليو 2020.



وتراوحت أسعار الطماطم، من 1.50 إلى 4.10 جنيهات للكيلو، والبطاطس من 2.50 إلى 3.50 جنيه، والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 1.50 إلى3.75 جنيهات، والفاصوليا ما بين 4 إلى 7 جنيه، والفلفل الرومي بـ5.5 جنيه، والثوم بـ17 جنيها.



وأما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي فتراوح ما بين 1.50 و3.5 جنيهات، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 1.50 إلى 2.25 جنيهات، والملوخية 2 إلى 3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 8 إلى 24 جنيها.