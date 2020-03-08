

"المالية": 44 مصنعا و1200 تاجر يشاركون بمبادرة تشجيع المنتج المحلى "المالية": 44 مصنعا و1200 تاجر يشاركون بمبادرة تشجيع المنتج المحلى

كشف محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية، تفاصيل إطلاق مبادرة الرئيس لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، موضحًا أنها تتضمنة مشاركة 4200 سلعة، و1200 تاجر، و44 مصنعا.



وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على شاشة "صدى البلد" إلى أن الخصم يصل لـ20% لغير حاملي البطاقات التموينية، أما حاملي البطاقة يحصل على خصم يصل إلى ألف جنيه.



وأوضح أن الدولة تتحمل 12.2 مليون جنيه خلال هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة ستقوم بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة.