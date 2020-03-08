

إيهاب واصف: لهذه الأسباب ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم إيهاب واصف: لهذه الأسباب ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم

قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأسعار المحلية للذهب سجلت أعلى سعر في تاريخها محليا، موضحا أن الأسعار العالمية الذهب ارتفعت بشكل كبير خلال تعاملات اليوم وأمس وأنها تقترب من أعلي سعر عالمي والذي سجل 1919 دولار للاوقية في أغسطس 2011.



وأشار إلي أن الأسعار العالمية للفضة ارتفعت بمقدار 4.2 ٪؜ و وصلت إلي 22.40 دولار للأوقية، وهو يعتبر تعلي سعر من 2013.



وأوضح إيهاب واصف، أن أسباب الارتفاع هى الإجراءات التحفيزية لإنعاش الاقتصاد، مما دفع المستثمرين لاللجوء للملاذ الآمن للاستثمار و كانت عواقب هذه الإجراءات التحفيزية انخفاض قيمة الدولار كخطوة لاتعاش الاقتصاد.

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وواصلت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعااء 22 يوليو 2020، وزاد بقيمة بلغت 9 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعيةوقفز سعر عيار الذهب 21 خلال تعاملات الثلاثاء بقيمة بلغت 11 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، بينما زاد عيار 18 بقيمة بلغت 9 جنيهات وعيار 24 بقيمة بلغت 13 جنيها.وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.و سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 826 جنيها، وعيار 18 نحو 708 جنيه، وعيار 24 نحو 944 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6608 جنيها.وكسر عيار الذهب 21 حاجز ال800 جنيه دون المصنعية وذلك للمرة الأولى في تاريخ أسعار الذهب المحلية بمصر الأسبوع قبل الماضي، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية الذهب حيث سجل سعر الأوقية وقتها 1812 دولار.