رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس

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رسميا - الدوري يعود

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء جدول المباريات المؤجلة من الدوري المصري الممتاز إضافة إلى مواعيد مباريات الجولات 19 و20 و21 و22.

ويستأنف الدوري، بعد توقفه منذ مارس الماضي، بمواجهة الزمالك والمصري في 6 أغسطس والتي كانت مؤجلة من الجولة 14.

ثم يلعب الأهلي ضد إنبي في 9 أغسطس في مباراة مؤجلة من الجولة 15.

الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس
وفي مباراتين مؤجلتين يلعب نادي مصر ضد الإنتاج الحربي في 8 أغسطس ويواجه مصر المقاصة فريق أسوان في 9 أغسطس.

وتستكمل مباريات الجولة 18 في 10 أغسطس بمواجهة حرس الحدود والمصري ومباراة الاتحاد والزمالك.

وفي 10 أغسطس أيضا تنطلق مباريات الجولة 19 بمواجهة بيراميدز وطنطا.

وتبدأ الجولة 20 في 16 أغسطس وبعد 5 أيام تنطلق الجولة 21 والتي تشهد مباراة القمة بين الزمالك والأهلي والمقرر لها 22 أغسطس في استاد القاهرة.
وتجري مباريات الجولة 22 في أيام 25 و26 و27 أغسطس.

المصدر: filgoal

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