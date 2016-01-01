

ماذا وجد بروفيسور في رئة سيطر كورونا عليها؟ ماذا وجد بروفيسور في رئة سيطر كورونا عليها؟

نشر موقع صحيفة Daily mail البريطانية، تقريرًا أكد فيه خبير إنجليزي بارز أن فيروس كورونا يدمر ملامح الرئتين بعد أيام قليلة من الإصابة وحتى بعد الوفاة ، ليصعب التعرف عليها تمامًا.



وحلل البروفيسور ماورو جياكا من كلية كينجز كوليدج لندن، تشريح بعض المرضى الذين ماتوا في إيطاليا بفيروس كورونا، أكثر من شهر في المستشفى.



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مليار جرعة في الطريق.. لقاح بريطانيا يحمي من كورونا لمدة عاموقال جياكا في نتائج بحثه ، إنه رأى "اضطرابًا كاملًا في بنية الرئة" في المرضى ، قائلًا في بعض الحالات "لا يمكنك حتى أن تميز أنها كانت رئة".كما اكتشف البروفيسور جياكا وجود جلطات دموية في الرئتين، ويصاب واحد من كل ثلاثة أشخاص بمرض حاد من فيروسات تاجية بجلطات دموية خطيرة يعتقد العلماء أنها تساهم في موتهم، وتصبح هذه الجلطات قاتلة إذا وصلت للرئة وقطعت إمدادها بالدم .وأكد جياكا : "ما وجدته في رئتي الأشخاص الذين بقوا مع المرض لأكثر من شهر قبل الموت هو شيء مختلف تمامًا عن الالتهاب الرئوي الطبيعي أو الأنفلونزا أو فيروس سارس".ووصف البروفيسور شكل الرئة بعد سيطرة فيروس كورونا عليها، وأكد أنها مليئة بالجلطات الضخمة مع وجود خلل كامل في بنية الرئة ولا يمكنك حتى التمييز أنها كانت رئة.كما أوضح أن الالتهاب الشديد - وهو رد فعل مفرط من قبل الجهاز المناعي لعدوى Covid-19 - هو سبب جلطات الدم التي تيب معظم مصابي فيروس كورونا، وتصبح خطيرة وقاتلة إذا وصلت لأعضاء رئيسية في الجسم كالقلب والرئة ومنعت وصول الدم لها.