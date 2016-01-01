دراسة بريطانية: ارتفاع الحرارة في الصيف درجة واحدة يقلل وفيات كورونا بنسبة 15%



ارتفاع الحرارة في الصيف ارتفاع الحرارة في الصيف

توصلت دراسة بريطانية حديثة ، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة له تأثير قوي على إضعاف فيروس كورونا التاجي وتقليل مخاطره ومضاعفاته بحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية .



وأوضح الباحثون أن زيادة درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة يساعد في انخفاض نسبة الوفيات الناجمة عن كورونا بنسبة 15%.



وقال البروفيسور تيم سبيكتور، عالم الأوبئة في كينجز كوليدج في لندن، الذي يدير تطبيق Covid Symptom Tracker ، إن الصيف كان بمثابة "فرصة" لإخراج الفيروس من أوروبا.

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وأوضح أن الطقس البارد ينشط فيه الفيروس وهو ما حدث في أواخر العام الماضي ، لكن ارتفاع درجات الحرارة يقلل من تفشي الفيروس ويصبح ضعيفا وغير شرس .وأوضح العلماء أن الخلايا المبطنة للممرات الهوائية تكون أقل مرونة في البرد، كما يقضي الناس وقتًا أطول في الداخل مما يزيد من خطر انتشار الفيروس بسبب التقارب الجسدي بين الناس.