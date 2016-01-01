توصلت دراسة بريطانية حديثة ، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة له تأثير قوي على إضعاف فيروس كورونا التاجي وتقليل مخاطره ومضاعفاته بحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية .
وأوضح الباحثون أن زيادة درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة يساعد في انخفاض نسبة الوفيات الناجمة عن كورونا بنسبة 15%.
وقال البروفيسور تيم سبيكتور، عالم الأوبئة في كينجز كوليدج في لندن، الذي يدير تطبيق Covid Symptom Tracker ، إن الصيف كان بمثابة "فرصة" لإخراج الفيروس من أوروبا.
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التعليقات على دراسة بريطانية: ارتفاع الحرارة في الصيف درجة واحدة يقلل وفيات كورونا بنسبة 15%
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