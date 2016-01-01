تطور عالم الازياء والفاشن في السنوات الأخيرة في العالم العربي تطور ملحوظ، ولم تنسى الموضة إطلالات الحوامل خلال فترة الحمل، وذلك حتى يحافظون على أناقتهم في هذه الفترة دون الشعور بالملل من الملابس المعتادة.
وعلقت الفاشون بلوجر الفلسطينية نور محمد عوده، أن المرأة الحامل لها أيضا جاذبيتها وأناقتها وتستطيع اتباع كل خطوط الموضة، وبالأخص في بداية الحمل، وهي مرحلة تستطيع فيها ارتداء ملابسها بشكل منسق وجذاب.
وتابع نور محمد، انه يمكن للمرأة الحامل، ان ترتدي البدل الأنثوية بكل ألوانها، ومع وصولها الفترة الأخيرة من الحمل، وزيادة حجم بطنها لابد أن ترتدي الفساتين الفضفاضة.
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التعليقات على بين الراحة والأناقة.. نصائح هامة لاختيار ملابسك أثناء الحمل
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