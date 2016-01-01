بين الراحة والأناقة.. نصائح هامة لاختيار ملابسك أثناء الحمل



نصائح هامة لاختيار ملابسك أثناء الحمل نصائح هامة لاختيار ملابسك أثناء الحمل



تطور عالم الازياء والفاشن في السنوات الأخيرة في العالم العربي تطور ملحوظ، ولم تنسى الموضة إطلالات الحوامل خلال فترة الحمل، وذلك حتى يحافظون على أناقتهم في هذه الفترة دون الشعور بالملل من الملابس المعتادة.



وعلقت الفاشون بلوجر الفلسطينية نور محمد عوده، أن المرأة الحامل لها أيضا جاذبيتها وأناقتها وتستطيع اتباع كل خطوط الموضة، وبالأخص في بداية الحمل، وهي مرحلة تستطيع فيها ارتداء ملابسها بشكل منسق وجذاب.



وتابع نور محمد، انه يمكن للمرأة الحامل، ان ترتدي البدل الأنثوية بكل ألوانها، ومع وصولها الفترة الأخيرة من الحمل، وزيادة حجم بطنها لابد أن ترتدي الفساتين الفضفاضة.

وأكدت نور محمد، ان هناك تصميمات رائعة للمرأة الحامل تجعلها قادرة على الحركة بمنتهى السهولة، ولكن يفضل أن تقتصر ملابسها في تلك الفترة على الفساتين الفضفاضة والعبايات الواسعة التي تمنحها قدرة على الحركة ولا تضغط على بطنها بشكل يشعرها بالضيق.فيما أشارت نور محمد، إلى أنه لابد ان تكون ألوان ملابس الحوامل مبهجة، وذلك لأن المرأة في هذه المرحلة تريد الشعور بمزيد من السعادة لانتظارها مولود جديد، لذا يجب أن تعبر ألوان ملابسها عن هذا الشعور.



