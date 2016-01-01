قبل عيد الأضحى.. 10 نصائح هامة لتناول اللحوم بدون زيادة في الوزن



نصائح هامة لتناول اللحوم نصائح هامة لتناول اللحوم

مع اقتراب عيد الأضحى وذبح الأضاحي، فهناك عادات اساسية يتبعها كل المصريين واهمها في تناول الكثير من اللحوم، وأكلات أخرى يشتهر بها عيد الأضحي كـ الفته والرقاق، وغيرها من الأكلات التي يشتهر بها المصريين.



وعلق معتز القيعي اخصائي اللياقه البدنيه والتغذيه، ان تناول اللحوم لا يشكل مشكلة على الإطلاق، إلا ان الأكثار من تناول اللحوم المطهية بأشكال مختلفة يمكن ان يتسبب في زيادة الوزن، والإصابة بعشر الهضم والأنتفاخ.



لذا نوه القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ببعض النصائح الهامة والبسيطة التي يجب ان نتبعها في عيد الأضحى لكي نتناول كل ما نشتهي بدون ان يتسبب في مشاكل صحية، أو زيادة الوزن، ومن أبرز هذه النصائح ما يلي:

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- تناول اللحوم المطهية بطريقة صحية قليلة الدهون.-تناول الخضروات الورقية، مثل : البقدونس بجانب البروتينات للتخلص من الانتفاخ وعسر الهضم .-استهلاك المشروبات التي تساعد على الهضم، مثل : الينسون والنعناع وتجنب شرب المشروبات الغازية.-الحد من تناول المأكولات الدسمة، مثل: الفتة و الرقاق ويفضل تقليل الدهون المستخدمة في اعداد الفتة و الرقاق.- يمكن تناول الكوارع بأمان؛ حيث يحتوي ال100 جرام على 320 سعر حراري تقريبا، وعلى الرغم من سعراتها الحراريه العاليه الا انها لديها العديد من الفوائد فهي تحمي من التهابات المفاصل وخشونه الركبه، وهشاشه العظام، ولك لأنها تحتوي على الفسفور والكالسيوم والماغنسيوم، كما انها تحتوي ايضا على ماده الكولاجين، التي تزيد من نضارة البشرة وتعمل على تقويه الشعر كما انها مفيده للرجال بوجه خاص.- ينصح بالابتعاد عن المقليات، مثل: الممبار والسجق؛ حيث انها تحتوي على الكثير من الدهون.- يمكن تناول الكبده بطهيها بدهون قليله او شويها .- ينصح بالابتعاد أو التقليل من الدهون الحيوانية، وخاصة دهون الخروف (الليه).- يمكن تناول معظم فواكه المدبح بكميات قليلة، مثل : المخ والطحال والقلب والكلاوي والكرشه والفشه.-ينصح بممارسة التمارين الرياضية، وخاصة بعد تناول وجبة دسمة، ولكن يكون ميعاد التمرين بعد تناول الطعام بساعتين.