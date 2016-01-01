إسبانيا تكشف تفاصيل طلب مصر تسليم المقاول الهارب محمد علي

آخر الأخباراخبار مصر › إسبانيا تكشف تفاصيل طلب مصر تسليم المقاول الهارب محمد علي

صورة الخبر: المقاول الهارب محمد علي
المقاول الهارب محمد علي

أعلنت وزارة العدل الإسبانية، الثلاثاء، أن مصر قدمت طلبا لتسليم المقاول، محمد علي، لتورطه في جرائم احتيال وغسل أموال.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن وزارة العدل قالت إن السفارة المصرية قدمت طلبًا في عام 2019 لتسليم، المقاول محمد علي الذي يعيش في برشلونة منذ عامين، وما زالت قضيته معلقة في المحكمة الوطنية الإسبانية.

ولفتت إلى أن الادعاء المصري يقول إن رجل الأعمال، مذنب بتهمة الاحتيال الضريبي بقيمة 135 مليون جنيه مصري (8.4 مليون دولار) وغسل حوالي 4 ملايين جنيه مصري، وتتعلق الادعاءات بشراء وبيع ممتلكات ومركبات بين عامي 2006 و 2018.

وكانت محكمة مصرية قد حكمت على المقاول الهارب غيابيا بالتهرب الضريبي.

المصدر: وكالة "فرانس برس"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إسبانيا تكشف تفاصيل طلب مصر تسليم المقاول الهارب محمد علي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
98466

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager