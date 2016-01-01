قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الإمام أحمد ابن حنبل، كان يرى رسول الله كل ليلة في المنام.
وأضاف عبد المعز، في لقائه التلفزيوني على فضائية "دي إم سي"، أن الإمام أحمد بن حنبل، سُئل ذات مرة، عن المسافة التي بيننا وبين عرش الرحمن، فأجاب: "دعوة مستجابة".
وأشار إلى أننا الآن نعيش في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، فعلى المسلمين أن يحرصوا على أن يراهم الله بنظرة الرضا وهم في عبادة مستمرة بإخلاص مع الله عزوجل.
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التعليقات على كم تساوي المسافة بيننا وبين عرش الرحمن؟.. داعية يجيب.. فيديو
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