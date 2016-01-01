كم تساوي المسافة بيننا وبين عرش الرحمن؟.. داعية يجيب.. فيديو

آخر الأخباراخبار المسلمين › كم تساوي المسافة بيننا وبين عرش الرحمن؟.. داعية يجيب.. فيديو

صورة الخبر: الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز


قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الإمام أحمد ابن حنبل، كان يرى رسول الله كل ليلة في المنام.

وأضاف عبد المعز، في لقائه التلفزيوني على فضائية "دي إم سي"، أن الإمام أحمد بن حنبل، سُئل ذات مرة، عن المسافة التي بيننا وبين عرش الرحمن، فأجاب: "دعوة مستجابة".

وأشار إلى أننا الآن نعيش في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، فعلى المسلمين أن يحرصوا على أن يراهم الله بنظرة الرضا وهم في عبادة مستمرة بإخلاص مع الله عزوجل.

وأوضح أن رضا الله على العبد يعتقه من النار ويمنعه من فعل المعاصي والآثام.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على كم تساوي المسافة بيننا وبين عرش الرحمن؟.. داعية يجيب.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
28117

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager