كم تساوي المسافة بيننا وبين عرش الرحمن؟.. داعية يجيب.. فيديو



الشيخ رمضان عبد المعز الشيخ رمضان عبد المعز



قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الإمام أحمد ابن حنبل، كان يرى رسول الله كل ليلة في المنام.



وأضاف عبد المعز، في لقائه التلفزيوني على فضائية "دي إم سي"، أن الإمام أحمد بن حنبل، سُئل ذات مرة، عن المسافة التي بيننا وبين عرش الرحمن، فأجاب: "دعوة مستجابة".



وأشار إلى أننا الآن نعيش في أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، فعلى المسلمين أن يحرصوا على أن يراهم الله بنظرة الرضا وهم في عبادة مستمرة بإخلاص مع الله عزوجل.

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وأوضح أن رضا الله على العبد يعتقه من النار ويمنعه من فعل المعاصي والآثام.