

طاجن الدجاج بالزيتون والليمون طاجن الدجاج بالزيتون والليمون



تحتار النساء يوميا عند طهي الطعام وتلجا إلى التجديد فس وصفاتها وسنقدم لكم طريقة عمل طاجن الدجاج بالزيتون والليمون من الشيف غادة عاطف.



المقادير

صدر فرخه مكعبات

ملعقة صغيرة زنجبيل

ملعقة صغيرة كركم

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود

3 فصوص ثوم

2 ملعقة كبيرة كزبره خضراء

2 ملعقة كبيرة بقدونس

رشّة زعفران

نصف حبة ليمون مخلل

1 حبة بصل

عصير ليمون

زيت زيتون ربع كوب

كوب زيتون



طريقة التحضير

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- نقطع البصل والثوم و لبّ الليمون المخلل ونحتفظ بالقشرة للتزيين.- نضيف التوابل كلها وزيت الزيتون، نضيف الدجاج حتى يتشرب الخلطة لمدة ساعتين على الأقل.- يطبخ الدجاج في قدر أو طاجن فخار إذا كان متوفر لديك.يزين بالزيتون وقشر الليمون المخلل والقليل من الكزبرة والبقدونس بحسب الرغبة.