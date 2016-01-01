النخر الأبرز .. 3 أسباب لألم الثدي لدى الرجال



أسباب لألم الثدي لدى الرجال أسباب لألم الثدي لدى الرجال



يمكن أن يكون لألم الثدي لدى الرجال مجموعة متنوعة من الأسباب من إجهاد العضلات إلى الكيس الدهني ومشاكل في الانسجة وعادة ما تكون هذه المشاكل قابلة للعلاج وسيختفي بعضها من تلقاء نفسها.



ووفقا لموقع medicalNews تتضمن بعض الحالات الشائعة التي قد تسبب ألم الثدي لدى الرجال ما يلي:



التثدي

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