ما هي العلاقة بين الصداع النصفي والإسهال؟



الصداع النصفي الصداع النصفي



يمكن أن يسبب الصداع النصفي عدم الراحة والألم الشديد ، إلى جانب مجموعة من الأعراض الأخرى وقد يعاني بعض الأشخاص من الإسهال أثناء نوبة الصداع النصفي.



الصداع النصفي هو ألم شديد ينبض أو خفقان في الرأس ويسبب اضطراب بصري أو سمعي ولا يزال السبب الدقيق لصداع الشقيقة غير واضح ومع ذلك ، يعتقد الخبراء أنها قد تكون ناجمة عن تغييرات مؤقتة في المواد الكيميائية والأعصاب والأوعية الدموية داخل الدماغ.



يجد بعض الناس أن عوامل معينة يمكن أن تؤدي إلى نوبة الصداع النصفي وتتضمن بعض المحفزات المحتملة ما يلي:

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التعبضغط عصبىجوعالجفاف الخفيفالتغيرات الهرمونية لدى النساءتحفيز قوي للحواس ، مثل الضوضاء الصاخبة أو الأضواء الساطعةبعض الأطعمة أو المضافات الغذائيةبعض المشروبات مثل تلك التي تحتوي على الكافيينما هي العلاقة بين الصداع النصفي والإسهال؟قد يحدث الصداع النصفي إلى جانب مجموعة من الأعراض الأخرى بما في ذلك الإسهال ومر الأشخاص الذين يعانون من الإسهال براز رخو مائي على الأقل ثلاث مرات في اليوم .ومن غير الواضح لماذا قد يؤدي الصداع النصفي إلى الإسهال وفقًا لمراجعة عام 2014 ، تظهر بعض الدراسات وجود صلة بين الصداع النصفي واضطرابات الجهاز الهضمي الامثله تشمل:متلازمة القولون المتهيجمرض التهاب الأمعاءمرض الاضطرابات الهضمية