يمكن أن يسبب الصداع النصفي عدم الراحة والألم الشديد ، إلى جانب مجموعة من الأعراض الأخرى وقد يعاني بعض الأشخاص من الإسهال أثناء نوبة الصداع النصفي.
الصداع النصفي هو ألم شديد ينبض أو خفقان في الرأس ويسبب اضطراب بصري أو سمعي ولا يزال السبب الدقيق لصداع الشقيقة غير واضح ومع ذلك ، يعتقد الخبراء أنها قد تكون ناجمة عن تغييرات مؤقتة في المواد الكيميائية والأعصاب والأوعية الدموية داخل الدماغ.
يجد بعض الناس أن عوامل معينة يمكن أن تؤدي إلى نوبة الصداع النصفي وتتضمن بعض المحفزات المحتملة ما يلي:
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التعليقات على ما هي العلاقة بين الصداع النصفي والإسهال؟
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