بعد صفر إصابات.. خبير وبائي مصر بدون وفيات كورونا خلال سبتمبر

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فيروس كورونا


قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن صفر وفيات ادق من صفر إصابات، ومن الصعب التنبؤ بوقت حدوثها، مضيفا أن تراجع الإصابات والوفيات بسبب الجاهزية الصحية.

واكد عنان، في تصريحات لصدي البلد، أن مصر قد تعلن انتهاء موجة كورونا خلال شهر سبتمبر حيث سيتم تسجيل صفر وفيات خلال تلك الفترة مع بقاء بعض الاصابات الطفيفة.

و كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن عدم تسجيل اى إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بمحافظتي البحر الأحمر، وجنوب سيناء فى أخر 24 ساعة.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلي أنه لأول مرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وتسجيل أول إصابة فى جمهورية مصر العربية فى شهر فبراير الماضى، تسجل محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر" صفر" حالات جديدة.

المصدر: elbalad

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