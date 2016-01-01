

53 درجة.. دولة عربية الأشد حرارة على مستوى العالم 53 درجة.. دولة عربية الأشد حرارة على مستوى العالم

يشهد العراق طقسا شديد الحرارة على مناطق متفرقة منه، حيث تتعرض محافظاته لموجة تعد الأشد حرارة في تاريخه.



وحذر خبراء الطقس العراقيين من الإبتعاد عن المناطق التى تعمل تحت أشعة الشمس حيث من المتوقع أن يشهد العراق موجة شديدة الحرارة متوقع تأثيرها على عموم مدن البلاد اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل، ربما هي الأشد في تاريخ العراق.



وقال المتنبئ العراقى بأحوال الطقس صادق عطية، رغم ان درجات الحرارة تسجل حاليا عند مستوى الـ 50 درج مئوية، إلا أن هذه الموجة متوقع ان تصل فيها درجات الحرارة لمستويات قياسية تقترب من 53 درجة في الجنوب واقل قليلا في مدن الوسط والفرات الاوسط، وتقترب من 50 في مناطق عديدة من الشمال".

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وتابع، أن "هذه الموجة تستمر حتى نهاية الشهر الحالي، ثم تنخفض قليلا بعدها، وستكون الرياح في أغلب المدن اعتبارا من نهاية الاسبوع حتى منتصف الأسبوع المقبل سببا زيادة في الشعور الحراري".وأشار المتنبئ الجوي، إلى أنه "مع فترات من ارتفاع الرطوبة النسبية في البصرة وميسان وذي قار ستكون الاجواء مرهقة"، مشيرًا إلى "هذه الموجة الحارة ستجتاح الكويت ومناطق شمال ووسط السعودية ومن ثم تتجه بعد نهاية الشهر نحو الأردن وسوريا ومصر".وأكمل أن "هذه الموجة ناتجة من تعمق مرتفع جوي في الطبقات العليا من الجو مصحوبا بمنخفض حراري سطحي يعملان معا كقبة زجاجية حابسة للحرارة"، مقدمًا نصيحة للمواطنين قائلًا: " ننصح بترك العمل تحت الشعاع المباشر خلال الأسبوع المقبل والاكثار من شرب السوائل