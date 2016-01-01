يشهد العراق طقسا شديد الحرارة على مناطق متفرقة منه، حيث تتعرض محافظاته لموجة تعد الأشد حرارة في تاريخه.
وحذر خبراء الطقس العراقيين من الإبتعاد عن المناطق التى تعمل تحت أشعة الشمس حيث من المتوقع أن يشهد العراق موجة شديدة الحرارة متوقع تأثيرها على عموم مدن البلاد اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل، ربما هي الأشد في تاريخ العراق.
وقال المتنبئ العراقى بأحوال الطقس صادق عطية، رغم ان درجات الحرارة تسجل حاليا عند مستوى الـ 50 درج مئوية، إلا أن هذه الموجة متوقع ان تصل فيها درجات الحرارة لمستويات قياسية تقترب من 53 درجة في الجنوب واقل قليلا في مدن الوسط والفرات الاوسط، وتقترب من 50 في مناطق عديدة من الشمال".
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التعليقات على 53 درجة.. دولة عربية الأشد حرارة على مستوى العالم
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